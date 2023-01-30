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    • Televizyon
    • 03.02.2023 17:29
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    • 03.02.2023 17:30
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - ATV - 3 Şubat 2023 | "Kızımızı kocası öldürmüş olabilir" Elvan'la ilgili şok gelişme!

    ATV canlı yayın Esra Erol izle... Duvardaki adamla ilgili Zeynep'in, şok edecek iddiası ne? Kim doğruyu söylüyor? Özlem, 15 defa evden kaçtım dedi! Karı-koca karşı karşıya... Yüzde 50 engelli kızları, 60 yaşındaki Hüseyin ile kaçtı! Anne babanın feryadı! Büyük aile, 35 yıl sonra aynı sofrada bir araya geldi. O anlar Esra Erol'da. "Kızımızı kocası öldürmüş olabilir" denilen Elvan'la ilgili şok gelişme! Hepsi ve daha fazlası ATV Esra Erol'da canlı yayınında.

    takvim.com.tr
    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE

    "Kızımızı kocası öldürmüş olabilir" Elvan'la ilgili şok gelişme!

    17 aylık bebeği Elif Hira'yı kocası Samet kaçırdı! Bir annenin feryadı.

    Duvardaki adamla ilgili Zeynep'in, şok edecek iddiası ne? Kim doğruyu söylüyor?

        Özlem, 15 defa evden kaçtım dedi! Karı-koca karşı karşıya gelecek!

        Yüzde 50 engelli kızları, 60 yaşındaki Hüseyin ile kaçtı! Anne babanın feryadı!

        Yayından sonra, Ahmet ile Hürü karşı karşıya geldi. O an neler yaşandı?

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            Karısı ve 3 çocuğuyla Almanya'dan Türkiye'ye kaçtılar, karısı, çocukları da aldı kayboldu!

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                Valilik, AKOM, Meteoroloji... Peş peşe uyarılar
                Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - ATV - 3 Şubat 2023 | "Kızımızı kocası öldürmüş olabilir" Elvan'la ilgili şok gelişme!
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