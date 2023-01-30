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    • Televizyon
    • 30.01.2023 16:36
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    • 30.01.2023 16:36
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    ESRA EROL CANLI İZLE - ATV CANLI YAYIN - 30 Ocak 2023 | Ahmet ile Hürü karşı karşıya geldi o an neler yaşandı?

    ATV canlı yayın Esra Erol izle... Yayından sonra, Ahmet ile Hürü karşı karşıya geldi. O an neler yaşandı? Ümit ile Hatice boşanıyor mu? Adliyede neler oldu? Karısı ve 3 çocuğuyla Almanya'dan Türkiye'ye kaçtılar, karısı, çocukları da aldı kayboldu! "Karım, duvar aracılığıyla bir adamla konuşuyor" dedi Zeynep Hanım çıldırdı! Aleyna her söyleneni inkar etti. Yüzleşmede ikinci perde... Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında.

    takvim.com.tr
    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Yayından sonra, Ahmet ile Hürü karşı karşıya geldi. O an neler yaşandı?

    Ümit ile Hatice boşanıyor mu? Adliyede neler oldu?
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI İZLE - ATV CANLI YAYIN - 30 Ocak 2023 | Ahmet ile Hürü karşı karşıya geldi o an neler yaşandı?
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