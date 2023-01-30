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    • Televizyon
    • 30.01.2023 20:50
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    • 30.01.2023 20:57
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    Alparslan Büyük Selçuklu 44. BÖLÜM CANLI İZLE || Alparslan Büyük Selçuklu 44. bölüm TEK PARÇA kesintisiz FULL HD canlı yayın izle! TRT1, Youtube...

    30 Ocak Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu 44. bölüm hakkında araştırmalar hızlandı. İşte TRT1 canlı yayını...

    takvim.com.tr
    Alparslan Büyük Selçuklu 44. BÖLÜM CANLI İZLE

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 30 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünü merak ediyor.

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 44. BÖLÜM CANLI İZLE

    Diziyi TRT 1 internet adresi üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Süleyman ile Flora arasında yapılacak evlilikle Selçuklu ve Ani arasında bir sulh sağlanacak ve ortak hareket edilecekti. Kutalmış'ın Surmari'ye yaptığı baskın ve Alexander'ı öldürmesiyle bu işbirliği tehlikeye girdi. Şimdi ne olacak, Grigor oğlunun ölümünün hesabını soracak mı, yoksa işbirliğine devam mı edecek?

        Kutalmış'ın aldığı Surmari, Alparslan'ın kılıç hakkıydı. Alparslan bu ilhaka razı gelecek mi, yoksa Kutalmış ile Alparslan arasında yeni bir mücadele mi başlayacak? Ani'ye Bizans imparatoru tarafından gönderilen Leon, Grigor'un hakimiyetinin önüne geçebilecek, imparatorun isteklerini tekfura yaptırabilecek mi?

        Leon'un gelişiyle Grigor'un Ani ve civar topraklardaki ağırlığı kaybolacak. Grigor buna karşı bir önlem aldı mı? Yınal'ın ölümü üzerine sakladığı hazinenin peşine hem Kutalmış hem Leon düşecek.

        Alparslan da böyle büyük bir hazinenin rakiplerinin eline geçmemesi için uğraşacak, fakat ummadığı bir ihanetle karşı karşıya gelecek. Grigor'un yanında yer alan Öke'nin bu hazine üzerindeki planları nedir?

            Başındaki Zeren belasına son veren Seferiye Alparslan ve kendi üzerine oynanan oyunlara karşı erinin yanında sarsılmaz bir dağ gibi durmaya devam edecek. Seferiye, Alparslan'a her daim desteğini sürdümeye devam ediyor.
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            Haberler Televizyon Alparslan Büyük Selçuklu 44. BÖLÜM CANLI İZLE || Alparslan Büyük Selçuklu 44. bölüm TEK PARÇA kesintisiz FULL HD canlı yayın izle! TRT1, Youtube...
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