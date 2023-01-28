Sevenlerine büyük şok! Çöp Adam dizisi final mi yapıyor? Çöp Adam dizisi gerçek hikayesi nedir?

Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır. Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer'in şirketine ortak olur. Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır.