ATEŞ KUŞLARI 3. BÖLÜM CANLI İZLE ATV! Ateş Kuşları yeni bölüm full, kesintisiz, canlı izle ATV

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Ateş Kuşları dizisi bu akşam yeni bölümüyle ATV'de yayınlanacak. İşte Ateş Kuşları yeni bölüm full, kesintisiz, canlı izle ATV.
ATEŞ KUŞLARI 3. BÖLÜM CANLI İZLE ATV!
ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara…
Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler.
Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba…
Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler. Ama bu kolay olmayacaktır.