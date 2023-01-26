Sevenlerine büyük şok! Çöp Adam dizisi final mi yapıyor? Çöp Adam dizisi gerçek hikayesi nedir?

Çöp Adam dizisinin konusu merak ediliyor. İzleyicilerin yeterince ilgisini toplayamayan dizinin aynı zamanda final yapacağı konuşulurken konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Çöp Adam dizisi final mi yapıyor? Çöp Adam dizisi gerçek hikayesi ne? İşte detaylar...
ÇÖP ADAM KONUSU NE?
Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer'i aile sorunları yormuş fakat Tamer bütün bu zor şartlarda içindeki çocuğu korumayı başarmıştır. Ailesi tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem'le birlikte orada büyümüşlerdir.
Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır. Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer'in şirketine ortak olur. Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır.