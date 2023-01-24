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    • 24.01.2023 23:45
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    • 24.01.2023 23:46
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    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 18. BÖLÜM İZLE ATV! Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm, kesintisiz, FULL, HD izle

    Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölümüyle bu akşam yayınlandı. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizden 'Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm izleme linki'ne yer verdik. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm KESİNTİSİZ, ATV FULL İZLEME EKRANI!

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 18. BÖLÜM İZLE ATV!

    Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akıl'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı yeni bölümüyle ATV'de yayınlanıyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm nasıl izlenir? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm kesintisiz, FULL, HD izleme linki...

    👉BEN BU CIHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM İZLE ATV!

    BEN BU CIHANA SIĞMAZAM KONUSU NE?

    Ben Bu Cihana Sığmazam'da, köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk'ün intikamı öne çıkıyor devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!

        Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

        Oktay Kaynarca (Cezayir)
        Ebru Özkan (Leyla)
        Pelin Akil (Firuze)
        Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)
        Hakan Karahan (Dumrul)
        Erkan Sever (Orhan)
        Ragıp Savaş (Atakan)
        Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)
        Eren Vurdem (Azamet)

        Aslı Sevi (Azade)
        Kerem Kupacı (Ethem)
        Ziya Kürküt (Bekir)

        Pelin Uluksar (Süheyla)
        Mina Derman (Suna)
        Batuhan Sezer (Ömer Asaf)
        Değer Alp (Canan)
        Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)
        Burcu Binici (Meltem)
        Ömer Kurt (Kerim
        Mert Kırlak (George Bagnall)
        Ahmet Yıldırım (Cafer)

        Tanıl Yöntem (Canberk)
        Doruk Öztürk (Şamil)
        Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)
        Melisa Duru Ünal (Mercan)
        Aylar Melayeva (Sevim)
        Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)
        Işıl Yücesoy (Gülendam)
        Engin Benli (Tatavlalı)
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        Haberler Televizyon BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 18. BÖLÜM İZLE ATV! Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm, kesintisiz, FULL, HD izle
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