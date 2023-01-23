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    • 26.01.2023 19:10
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    ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV - 26 Ocak 2023 | Bütün sırları ortaya çıkacak! "Hayatım mahvoldu, ölüm tehdidi alıyorum"

    ATV canlı yayın Esra Erol izle... "Tanıştım, hayatım mahvoldu! Şimdi de ölüm tehdidi alıyorum." diyen Ercan'dan şok iddialar... Bütün sırları ortaya çıkacak! "Kayınvalidem cinlerle kafayı bozdu. Hayatımı mahvetti! Eşim, annesinin sözünden çıkmıyor!" iddiası olay! Ümit, Hatice'nin kuma olacağını duyunca çılgına döndü. Hepsi ve daha fazlası ATV Esra Erol'da.

    takvim.com.tr
    ESRA EROL | SON BÖLÜM

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV SON BÖLÜM ESRA EROL İZLE - TIKLA

    "Tanıştım, hayatım mahvoldu! Şimdi de ölüm tehdidi alıyorum." diyen Ercan'dan şok iddialar... Bütün sırları ortaya çıkacak!

    Ümit, Hatice'nin kuma olacağını duyunca çılgına döndü.

        DNA testi sonucunda, bebeğin babası Galip çıkmadı. Büşra bebeğin babasını itiraf etti. Peki şimdi ne olacak?

        "Kayınvalidem cinlerle kafayı bozdu. Hayatımı mahvetti! Eşim, annesinin sözünden çıkmıyor!" iddiası olay!

        Beklenen gün deldi. Herkesi geride bırakıp kaçan, Hatice ile Ahmet geliyor!
            Büyükşehir’in tarlada izi var
            Haberler Televizyon ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV - 26 Ocak 2023 | Bütün sırları ortaya çıkacak! "Hayatım mahvoldu, ölüm tehdidi alıyorum"
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