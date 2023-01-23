Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 23.01.2023 16:14
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    • 23.01.2023 16:14
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    ESRA EROL CANLI YAYIN - ATV CANLI İZLE - 23 Ocak 2023 | DNA testi sonucu şoke etti! Büşra'nın bebeğinin babası kim?

    ATV canlı yayın Esra Erol izle... Beklenen gün deldi. Herkesi geride bırakıp kaçan, Hatice ile Ahmet geliyor! DNA testi sonucunda, bebeğin babası Galip çıkmadı. Büşra bebeğin babasını söyleyecek mi? Canlı yayından sonra, Büşra'nın çocuğuna kavuştuğu o anlar... Hepsi ve daha fazlası ATV Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Beklenen gün deldi. Herkesi geride bırakıp kaçan, Hatice ile Ahmet geliyor!

    DNA testi sonucunda, bebeğin babası Galip çıkmadı. Büşra bebeğin babasını söyleyecek mi?
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN - ATV CANLI İZLE - 23 Ocak 2023 | DNA testi sonucu şoke etti! Büşra'nın bebeğinin babası kim?
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