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    • 24.01.2023 19:01
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    • 27.01.2023 16:53
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    ESRA EROL CANLI YAYIN - ATV - 27 Ocak 2023 | Yayından sonra karşı karşıya gelen Ahmet ile Hürü arasında neler yaşandı?

    ATV canlı yayın Esra Erol izle... "Tanıştım, hayatım mahvoldu! Şimdi de ölüm tehdidi alıyorum." diyen Ercan'dan şok iddialar... Bütün sırları ortaya çıkacak! "Kayınvalidem cinlerle kafayı bozdu. Hayatımı mahvetti! Eşim, annesinin sözünden çıkmıyor!" iddiası olay! Ümit, Hatice'nin kuma olacağını duyunca çılgına döndü. Yayından sonra, Ahmet ile Hürü karşı karşıya geldi. O an neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlası ATV Esra Erol'da.

    takvim.com.tr
    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Yayından sonra karşı karşıya gelen Ahmet ile Hürü arasında neler yaşandı?

    "Tanıştım, hayatım mahvoldu! Şimdi de ölüm tehdidi alıyorum." diyen Ercan'dan şok iddialar... Bütün sırları ortaya çıkacak!

        Ümit, Hatice'nin kuma olacağını duyunca çılgına döndü.

        DNA testi sonucunda, bebeğin babası Galip çıkmadı. Büşra bebeğin babasını itiraf etti. Peki şimdi ne olacak?

        "Kayınvalidem cinlerle kafayı bozdu. Hayatımı mahvetti! Eşim, annesinin sözünden çıkmıyor!" iddiası olay!
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