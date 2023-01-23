Çizmeli Kedi Son Dilek Türkiye'de ne zaman vizyona girecek 2023? Çizmeli Kedi: Son Dilek filmi ne zaman çıkacak? Konusu, oyuncuları...

Ancak sadece tek bir canı kalan Çizmeli Kedi'nin boyun eğmesi, eski ortağı ve düşmanı olan çekici Yumuşak Pati Kitty'den yardım istemesi gerekmektedir. Eğlenceli bir yolculuğun başlangıcı olan bu yardım teklifiyle Çizmeli Kedi adeta yeni doğmak için en büyük savaşını verecektir.