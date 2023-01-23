Çizmeli Kedi Son Dilek Türkiye'de ne zaman vizyona girecek 2023? Çizmeli Kedi: Son Dilek filmi ne zaman çıkacak? Konusu, oyuncuları...

Çizmeli Kedi: Son Dilek filmi hakkında aramalar hız kazandı. Joel Crawford'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Çizmeli Kedi: Son Dilek" filmi bu ay Türkiye'de vizyona giriyor. Animasyon tutkunları filmin konusu ve oyuncuları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Çizmeli Kedi: Son Dilek filmi ne zaman çıkacak? Çizmeli Kedi Son Dilek Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar...
ÇİZMELİ KEDİ: SON DİLEK
VİZYON TARİHİ: 27.01.2023
SÜRE: 102 DAKİKA
TÜR: ANİMASYON
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Joel Crawford'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Çizmeli Kedi: Son Dilek", Çizmeli Kedi serisini sevenler için oldukça iyi bir seçim olacaktır. Filmin konusu ise şu şekilde;