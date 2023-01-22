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    Çizmeli Kedi Son Dilek Türkiye'de ne zaman vizyona girecek 2023? Çizmeli Kedi: Son Dilek filmi ne zaman çıkacak? Konusu, oyuncuları...

    Ocak ayında vizyona girecek filmler merak edilip araştırılıyor. Bunlar arasında, Çizmeli Kedi: Son Dilek animasyon filminin vizyon tarihi arama motorlarında sorgulanıyor...

    takvim.com.tr
    Çizmeli Kedi: Son Dilek filmi ne zaman çıkacak?

    Çizmeli Kedi: Son Dilek filmi hakkında aramalar hız kazandı. Joel Crawford'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Çizmeli Kedi: Son Dilek" filmi bu ay Türkiye'de vizyona giriyor. Animasyon tutkunları filmin konusu ve oyuncuları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Çizmeli Kedi: Son Dilek filmi ne zaman çıkacak? Çizmeli Kedi Son Dilek Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar...

    ÇİZMELİ KEDİ: SON DİLEK

    VİZYON TARİHİ: 27.01.2023

    SÜRE: 102 DAKİKA

    TÜR: ANİMASYON

    FİLMİN KONUSU NEDİR?

    Joel Crawford'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Çizmeli Kedi: Son Dilek", Çizmeli Kedi serisini sevenler için oldukça iyi bir seçim olacaktır. Filmin konusu ise şu şekilde;

        Cesur kanun kaçağı Çizmeli Kedi, tehlike tutkusunun ve güvenliği ihmal etmesinin kendisine ne kadar zarar verdiğini fark eder. Bugüne dek 9 canından 8'ini kullanan Çizmeli Kedi için o canları geri almanın vakti çoktan gelmiştir.

        Ancak sadece tek bir canı kalan Çizmeli Kedi'nin boyun eğmesi, eski ortağı ve düşmanı olan çekici Yumuşak Pati Kitty'den yardım istemesi gerekmektedir. Eğlenceli bir yolculuğun başlangıcı olan bu yardım teklifiyle Çizmeli Kedi adeta yeni doğmak için en büyük savaşını verecektir.
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