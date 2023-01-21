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    • Televizyon
    • 21.01.2023 19:31
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    • 21.01.2023 19:31
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    Gönül Dağı CANLI İZLE || Gönül Dağı 83. bölüm TRT 1 kesintisiz, FULL HD tek parça Youtube CANLI İZLE

    Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Gönül Dağı 83. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Gönül dağı 83. bölüm canlı yayını....

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı CANLI İZLE

    TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta.

    GÖNÜL DAĞI 83. BÖLÜM CANLI İZLE

    Diziyi TRT 1 internet adresi üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

    GÖNÜL DAĞI 83. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Fezai'nin gizli sevdası ortaya çıkar. Acilen para bulması gerekmektedir. Fezai, Selami'ye gider ancak onda da para yoktur. İkili aralarına Ramazan'ı da katarak Fezai'nin Afyon'da yaşayan babasından para istemeye karar verirler.

    Fezai ihtiyacı olan parayı bulabilecek midir? Selma Öğretmen, burs sınavına girecek olan öğrencilerinin bir engel yüzünden sınava giremeyeceğini öğrenir. Öğrencilerinin sınava girebilmesi için mücadele eden Selma Öğretmen'in yardımına Taner ve Veysel koşar. Üçlü öğrencileri sınava yetiştirebilecek midir? Hüseyin ve Muammer, kasabalılara yaptıkları oyuna devam ederken kasabalıların ortaklaşa aldığı bir kararla karşılaşırlar.

        Kasabalılar iki kardeş için ne yapacaktır? Halime, hastaneye yatıp tedavi olmaya başlamıştır. Halime'nin tahlil sonuçlarını gören Kenan'ı zorlu bir süreç bekler. Halime'nin ameliyatı nasıl sonuçlanacaktır?

        GÖNÜL DAĞI KONUSU

        Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

        Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

        Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı

        Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...
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        Haberler Televizyon Gönül Dağı CANLI İZLE || Gönül Dağı 83. bölüm TRT 1 kesintisiz, FULL HD tek parça Youtube CANLI İZLE
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