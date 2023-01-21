20 Ocak 2023 Yalı Çapkını 18. bölüm FULL HD, Youtube - Yalı Çapkını 18. bölüm!

Yalı Çapkını dizisi bu akşam 18. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır. İzleyicinin büyük bir merakla beklediği yeni bölümü haberimizden izleyebilir, tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz. İşte Yalı Çapkını 18. bölüm tek parça izleme ekranı!