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    • 21.01.2023 11:09
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    20 Ocak 2023 Yalı Çapkını 18. bölüm FULL HD, Youtube - Yalı Çapkını 18. bölüm!

    YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM İZLE! 18. bölümde Ferit, Seyran konusunda deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır. İlginç gelişmelerin yaşanacağı Yalı Çapkını'nı haberimizden takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını 18. bölüm TEK PARÇA İZLE!

    Yalı Çapkını dizisi bu akşam 18. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır. İzleyicinin büyük bir merakla beklediği yeni bölümü haberimizden izleyebilir, tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz. İşte Yalı Çapkını 18. bölüm tek parça izleme ekranı!

    https://www.startv.com.tr/canli-yayin linki üzerinden izleyebilirsiniz.

    YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM ÖZETİ

    Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır.

    Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur. İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.

        İFAKAT VE ORHAN'IN BÜYÜK KORKUSU

        İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.

        Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

        Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
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        Haberler Televizyon 20 Ocak 2023 Yalı Çapkını 18. bölüm FULL HD, Youtube - Yalı Çapkını 18. bölüm!
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