Yalı Çapkını 18. bölüm TEK PARÇA İZLE! 20 Ocak 2023 Yalı Çapkını 18. bölüm FULL HD, Youtube CANLI İZLE!

YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM İZLE! 18. bölümde Ferit, Seyran konusunda deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır. İlginç gelişmelerin yaşanacağı Yalı Çapkını'nı haberimizden takip edebilirsiniz...
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YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM ÖZETİ
Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır.
Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur. İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.