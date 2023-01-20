Hac kuraları 2023 ne zaman çekilecek? 2023 HAC KURA TAKVİMİ || Kayıtlar devam ediyor mu?

2023 Hac kayıtlarının başlamasıyla birlikte kura tarihi de merak ediliyor. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları ön kayıtlarını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriyor.
HAC KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
2023 yılında Hac ibadetini yapmak için ilk kez kayıt yaptıracak olanlar müracaatlarını 5-26 Ocak tarihleri arasından e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Hacı adayları e-Devlet üzerinden "Oda Tercihli'' veya "Otel'' konaklama türlerinden birini tercih edebileceklerdir.
2023 HAC KURALARI NE ZAMAN?
2023 Hac kuraları için tarih henüz kesinleşmedi. Diyanet İşleri Bakanlığı Hac kura tarihlerini açıkladığında haberimizde bilgiler güncellenecektir.