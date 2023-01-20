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    • Televizyon
    • 20.01.2023 10:16
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    • 20.01.2023 10:16
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    Aldatmak 17. bölüm kesintisiz, şifresiz, tek parça, FULL HD izle! ALDATMAK 17. BÖLÜM İZLE

    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 17. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak.

    takvim.com.tr
    ALDATMAK 17. BÖLÜM İZLE

    Aldatmak, 17. bölümüyle seyircileri yine ekran başına kilitleyecek. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 17. bölümü 19 Ocak Perşembe günü Atv'de ekranlara geliyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımı izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi.

    ALDATMAK 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Yeşim'in ifadesiyle büyük bir şok yaşayan Tarık bu ani değişimin peşine düşer. Tarık'ın öğreneceği gerçekler onu bir kez daha ailesiyle karşı karşıya getirirken Güzide'nin hayatının zorlaşması için ayrı bir çaba gösterir.

    ALDATMAK 17. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Ozan ailesine destek olmak için yeniden iş arayışına başlar. Bu esnada Ozan'a yine iş ve para imkanı sunan Oltan'ın bu defa istediği karşılık bambaşkadır. Her ne kadar Oltan'ın sevgilisi sandığı kızdan etkilense de intikam ateşiyle yanan Ozan'ın bu kez Oltan'a kanmaya niyeti yoktur.

        Tolga'nın evlenme teklifini kabul eden Oylum bu sefer annesinden bir şey saklamamaya kararlıdır. Behram'ın aileyle gittikçe yakınlaşması Oylum'un gerilmesine sebep olsa da yanlış anlaşılmaların Tolga ile arasına girmesine fırsat vermez.

        Tarık ve Yeşim'in hedefinde kendi ayakları üzerinde her şeye yeniden başlamaya çalışan Güzide vardır. Servetinden vazgeçmeyen Tarık, Ozan ve Oylum'a tam ihtiyacı oldukları sırada bir teklif sunar. Bu teklif her ne kadar onların şu anki sorunlarına çözüm olarak görünse de annelerine olan sadakatlerini sorgulamalarına sebep olacaktır.
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        Haberler Televizyon Aldatmak 17. bölüm kesintisiz, şifresiz, tek parça, FULL HD izle! ALDATMAK 17. BÖLÜM İZLE
            SON DAKİKA