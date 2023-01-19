Yalı Çapkını kimin hayatını anlatıyor? Yalı Çapkını FİNAL Mİ yapacak? Yalı Çapkını gerçek hikayesi ne, sonu nasıl bitecek?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu "Yalı Çapkını" yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin sıkı takipçileri hikayenin gerçekte kimlerin hayatını anlattığını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını FİNAL Mİ yapacak? Yalı Çapkını gerçek hikayesi ne, sonu nasıl bitecek? Yalı Çapkını kimin hayatını anlatıyor? İşte detaylar!
YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPACAK?
Yalı Çapkını altı hafta önce Star TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk gün itibariyle büyük bir beğeniyle takip edilmeye başlandı. Dizinin konusu, oyuncuları ve gerçek hikayeden esinlenerek ekrana gelmesi onu daha da dikkat çekici hale getirmişti.
YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYE Mİ?
Yalı Çapkını dizisi gerçek bir olaydan esinlenerek dizi haline getirilmiş fakat dizi bir kitaptan değil, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışanının hikayesinden uyarlanıyor. Etik kurallar sebebiyle hikayenin asıl kahramanları hakkında bilgi verilmiyor.