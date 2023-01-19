TRT'nin yeni dizisi Alsancak 1. bölümüyle bu akşam izleyicinin beğenisine sunulacak. Yönetmeliğini Muzaffer Can Emre'nin yaptığı dizinin senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan birlikte kaleme alıyor. Peki Alsancak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? TRT 1'in yeni dizisi Alsancak nerede çekiliyor?