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    • Televizyon
    • 19.01.2023 12:02
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    • 19.01.2023 12:30
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    TRT 1'in yeni dizisi Alsancak nerede çekiliyor, hikayesi nasıl? Alsancak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

    Bir süredir tanıtımları yapılan Alsancak dizisi ilk bölümüyle bugün (19 Ocak 2023 Perşembe günü) TRT 1'de yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosu, konusu, hikayesi ve çekildiği yer merak konusu oldu. Bu noktada internet arama motorlarında sıkça 'Alsancak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? TRT'in yeni dizisi Alsancak nerede çekiliyor, hikayesi nasıl?' soruları araştırılıyor. İşte diziye dair merak edilenler.

    takvim.com.tr
    Alsancak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

    TRT'nin yeni dizisi Alsancak 1. bölümüyle bu akşam izleyicinin beğenisine sunulacak. Yönetmeliğini Muzaffer Can Emre'nin yaptığı dizinin senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan birlikte kaleme alıyor. Peki Alsancak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? TRT 1'in yeni dizisi Alsancak nerede çekiliyor?

    ALSANCAK DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Başrollerini Gülsim Ali İlhan ve Uğur Güneş'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu şöyle;

    Uğur Güneş - Hakan

    Gülsim Ali - NADIA IVANOV

    İdris Nebi Taşkan - Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri

    Ömer Faruk Aran - Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız

    Ahmet Olgun Sünear - Piyade Uzman Çavuş Selçuk Türker

    Emre Dinler - Piyade Yüzbaşı Cengiz Uslu

    Tezhan Tezcan - Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Koca

    Çağlar Sayın - Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş

    Fatih Gühan - Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Süleyman Özer

    Rıdvan Aybars Düzey - Deniz Piyade Yüzbaşı Selim Atakan

        Murat İnce - Piyade Astsubay Başçavuş Mustafa İnal

        Melih Özdoğan - Piyade Uzman Çavuş Sabri Kandemir

        Eslem Akar - Sedef

        Ahmet Yenilmez

        Gözde Türker

        Faruk Aran

        ALSANCAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Al Sancak dizisinin çekimleri İstanbul'da başladı. Dizi çekimleri için İstanbul'un farklı mekanları kullanılıyor.

        AL SANCAK DİZİSİ KONUSU NE?

        Alsancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatıyor. Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla yeni bir döneme girilir. TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar gerçekleştiren seçkin timler oluşturur.

        Bu timlerden biri de Alsancak Timi'dir. Alsancak Timi, Türkiye'ye yönelen tehditleri yok etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.
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