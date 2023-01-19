ALDATMAK 17. BÖLÜM İZLE || Aldatmak 17. bölüm kesintisiz, şifresiz, tek parça, FULL HD canlı yayın izle! ATV, Youtube...

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 17. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak.
ALDATMAK 17. BÖLÜM CANLI İZLE
ALDATMAK 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yeşim'in ifadesiyle büyük bir şok yaşayan Tarık bu ani değişimin peşine düşer. Tarık'ın öğreneceği gerçekler onu bir kez daha ailesiyle karşı karşıya getirirken Güzide'nin hayatının zorlaşması için ayrı bir çaba gösterir.