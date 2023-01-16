Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 2023 Survivor 2. eleme adayı kim, hangi takımdan oldu? Ünlüler mi, Gönüllüler mi?

Survivor 2023 dokunulmazlık oyunu izleyicileri ekrana kilitledi. İzlemeyi kaçıranlar 2. eleme adayının hangi yarışmacı olduğunu merak ediyor. İşte yaşananlar...
2023 Survivor heyecanı başladı ve ilk eleme adayları belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler, sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Birbirinden başarılı ismin yer aldığı yeni sezon Survivor'da eleme önceside son dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. İlk oyunun kazananı gönüllüler olmuştu. Ünlüler konseyi sonrasında kırmızı ve mavi takım, ikinci dokunulmazlık parkurunda kıyasıya performans sergiledi. İşte, Survivor eleme adayları...
SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Ünlüler ve Gönüllüler, pazartesi akşamı ikinci dokunulmazlık oyunu parkuruna çıktı. Dokunulmazlığın yanı sıra kazanana ayrıca ödül olarak yumurta da veriliyor. Zorlu oyunda kadınlar ilk olarak oyun alanına çıktı ve ardından erkekler mücadelesi gerçekleşti.
Zaman zaman tansiyonun yükseldiği dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımından Barış Telli büyük bir kaza atlattı. Bir engelden geçerken başı üzerine düştüğü görülen Telli'nin sağlığı açısından ise ciddi bir durum bulunmuyor. Barış Telli oyun sonunda, zaman kaybetmemek adına farklı bir hamle düşündüğünü ancak dengesini sağlayamadığından yüzünü yere sürttüğünü ifade etti.