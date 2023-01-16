MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - ATV CANLI YAYIN - 20 Ocak 2023 | Üfürükçü Süleyman gözaltında! Hilal Baltacı eve dönecek mi?

Müge Anlı ATV canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Küçük yaştaki çocuğa musallat oldu, bir anne ve babanın evlat mücadelesi! Hilal gerçeği görebilecek mi? 17 yaşındaki Hilal ve 51 yaşındaki üfürükçüyle ilgili son dakika gelişmesi!
"Kocamı yengem kaçırdı" diyen bir kadın, yıkılan dünya, dağılan yuva! Kiminle gitti, nerede kaldı? Halil Kural'la ilgili sıcak gelişme!