Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • 16.01.2023 19:04
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    • 18.01.2023 19:14
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    ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE - ATV - 18 Ocak 2023 | "Çocuk senden değil" dedi ortalık karıştı! Büşra canlı yayında

    ATV canlı yayın Esra Erol'da... İki çocuğunun üzerine kapıyı kilitledi 5 aylık hamileyken 7 aydır kayıplara karıştı. Hasan yayın sonunda evladına kavuştu mu? Simge çocuğu gösterdi mi? Hepsi ve daha fazlası ATV Esra Erol'da.

    Esra Erol | SON BÖLÜM

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ESRA EROL ATV SON BÖLÜM

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        Haberler Televizyon ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE - ATV - 18 Ocak 2023 | "Çocuk senden değil" dedi ortalık karıştı! Büşra canlı yayında
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