Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 16.01.2023 19:04
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    • 20.01.2023 17:21
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - ATV - 20 Ocak 2023 | Büşra'nın bebeğinin babası Galip mi? DNA testi sonucu ne çıkacak?

    ATV canlı yayın Esra Erol'da... Bebeğin babası kocası Galip mi? Büşra geliyor! DNA testi sonucu ne çıkacak? İki kız kardeş nişan makinası çıktı! Yeni şahitler konuşacak! Hepsi ve daha fazlası ATV Esra Erol'da.

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN

    Bebeğin babası kocası Galip mi? Büşra geliyor! DNA testi sonucu ne çıkacak?

    İki kız kardeş nişan makinası çıktı! Yeni şahitler konuşacak!

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            Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - ATV - 20 Ocak 2023 | Büşra'nın bebeğinin babası Galip mi? DNA testi sonucu ne çıkacak?
                SON DAKİKA