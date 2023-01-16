Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 16.01.2023 17:28
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    • 16.01.2023 17:28
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - ATV - 16 Ocak 2023 | 'Videodaki kadın karım Sibel' iddiasıyla ilgili çok önemli gelişme...

    ATV canlı yayın Esra Erol'da... Mahmut'un, 'videodaki kadın karım Sibel' iddiasıyla ilgili çok önemli gelişme... İki kardeş, tavırları ve altınlarıyla çok konuşuldu! Büyük yüzleşme devam edecek. 4 yıldır kocam, Meryem'in elinden kurtaramıyorum dedi. Kocası ve Meryem stüdyoda. Hepsi ve daha fazlası ATV Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Mahmut'un, 'videodaki kadın karım Sibel' iddiasıyla ilgili çok önemli gelişme...

    İki kardeş, tavırları ve altınlarıyla çok konuşuldu! Büyük yüzleşme devam edecek.
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - ATV - 16 Ocak 2023 | 'Videodaki kadın karım Sibel' iddiasıyla ilgili çok önemli gelişme...
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