YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPACAK?



Yalı Çapkını altı hafta önce Star TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk gün itibariyle büyük bir beğeniyle takip edilmeye başlandı. Dizinin konusu, oyuncuları ve gerçek hikayeden esinlenerek ekrana gelmesi onu daha da dikkat çekici hale getirmişti.