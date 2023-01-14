Tarih belli oldu! 2023 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor yeni sezon kadrosu, kimler var, hangi gün yayınlanacak?

MasterChef finali ardından gözler bir kez daha Survivor 2023 sezonuna çevrildi. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında Survivor ne zaman başlayacak sorusu yer alıyor? İşte merak edilenler...