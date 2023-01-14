Tarih belli oldu! 2023 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor yeni sezon kadrosu, kimler var, hangi gün yayınlanacak?

MasterChef finali ardından gözler bir kez daha Survivor 2023 sezonuna çevrildi. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında Survivor ne zaman başlayacak sorusu yer alıyor? İşte merak edilenler...
SURVİVOR İLK BÖLÜM TARİHİ
Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak. Survivor 2023 sezonunun ilk bölümü 15 Ocak'ta başlayacak.
ÜÇ AYRI TANITIM İLE YARIŞMACILAR AÇIKLANDI
Ünlüler, gönüllüler ve ınfluencer olmak üzere 3 ayrı tanıtım ile Survivor 2023 kadrosunda yer alacak isimler duyuruldu.