Şoke eden iddia! Yalı Çapkını Abidin annesi kim? Yalı Çapkını Abidin Defne'nin oğlu mu?

YALI ÇAPKINI ABİDİN ANNESİ KİM?

Abidin, Ferit'in koruması ve şoförüdür. Fakat aralarında daha çok abi – kardeş ilişkisi vardır. Babası o daha çocukken ölmüş, annesi yeniden evlenmiştir. Üvey babasının onu istememesi neticesinde çocuk yaşta okulu terk edip İstanbul'a gelmiştir ve çoğu tekin olmayan pek çok işte çalışmıştır.