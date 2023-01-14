Kızılcık Şerbeti 12. bölüm kesintisiz, şifresiz, tek parça, FULL HD, Show TV Youtube izle... Kızılcık Şerbeti 12. bölüm

Kızılcık Şerbeti dizisinin 12. bölümü yayınlandı. Kızılcık Şerbeti dizisinin 12. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor.
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Restoranda yaşanan rezaletten sonra Kıvılcım uzun süre kendine gelemez, Ömer'in boşanmamış olduğu gerçeğini çok acı bir şekilde öğrenmiştir. İkili arasında büyük bir yüzleşme yaşandıktan sonra Kıvılcım artık asla Ömer'le görüşmek istemediğini açık bir şekilde belirtir. Alev'in yaptığı kaza sonrası yardımına koşan Abdullah ile yolları bir kez daha kesişmiştir.
Bu yakınlaşma, kaza geçiren çocuğun ailesine yardım etmek için birlikte hareket edeceklerinden bir süre daha sürecektir. Nursema'nın Umut ile buluşmasına büyük tepki veren Pembe ile Nursema'nın arası çok gergindir. Pembe ikilinin arkadaşlığına bir son vermek için kendince bir çözüm yoluna gider. Nilay'ın tekne sevdası onu ve kocasını zor duruma düşüreceği ufaktan belli olmaya başlar.