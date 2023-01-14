Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 14.01.2023 08:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.01.2023 08:00
    ABONE OL

    Sevenlerine büyük şok! Çöp Adam dizisi final mi yapıyor? Çöp Adam dizisi gerçek hikayesi nedir?

    Başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam dizisi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Çöp Adam dizisi final mi yapıyor? Çöp Adam dizisi gerçek hikayesi ne? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Çöp Adam dizisi final mi yapıyor?

    Çöp Adam dizisinin konusu merak ediliyor. İzleyicilerin yeterince ilgisini toplayamayan dizinin aynı zamanda final yapacağı konuşulurken konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Çöp Adam dizisi final mi yapıyor? Çöp Adam dizisi gerçek hikayesi ne? İşte detaylar...

    ÇÖP ADAM KONUSU NE?

    Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer'i aile sorunları yormuş fakat Tamer bütün bu zor şartlarda içindeki çocuğu korumayı başarmıştır. Ailesi tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem'le birlikte orada büyümüşlerdir.

    Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır. Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer'in şirketine ortak olur. Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır.

        Tamer'in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri'yle karşılaştığı anda alt üst olur. Hayatından vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer'in gizli dünyasında bulur.

        ÇÖP ADAM FİNAL Mİ YAPIYOR?

        Çöp Adam dizisinin istediği başarıyı yakalayamamasının ardından final yapacağı iddia edildi. Fakat konuyla ilgili olarak yapım tarafından bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmelerden sitemizi takip ederek haberdar olabilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Adaylık kavgasını yüreği kaldırmadı
        Haberler Televizyon Sevenlerine büyük şok! Çöp Adam dizisi final mi yapıyor? Çöp Adam dizisi gerçek hikayesi nedir?
            SON DAKİKA