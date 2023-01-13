Yalı Çapkını Abidin annesi kim? Şoke eden iddia! Yalı Çapkını Abidin Defne'nin oğlu mu?

Yalı Çapkını dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medyada çıkan iddialar ise ortalığı karıştırdı.
YALI ÇAPKINI ABİDİN DEFNE'NİN OĞLU MU?
Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada dizi yorumcuları tarafından paylaşılan iddiaya göre Abidin'in Defne ve Orhan Korhan'ın çocuğu olduğu belirtiliyor.
YALI ÇAPKINI ABİDİN ANNESİ KİM?
Abidin, Ferit'in koruması ve şoförüdür. Fakat aralarında daha çok abi – kardeş ilişkisi vardır. Babası o daha çocukken ölmüş, annesi yeniden evlenmiştir. Üvey babasının onu istememesi neticesinde çocuk yaşta okulu terk edip İstanbul'a gelmiştir ve çoğu tekin olmayan pek çok işte çalışmıştır.