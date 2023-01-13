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    • Televizyon
    • 13.01.2023 08:00
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    • 13.01.2023 08:00
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    Kuruluş Osman 112. bölüm kesintisiz şifresiz FULL HD tek parça ATV, Youtube izle... Kuruluş Osman izle

    Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için araştırmalar hızlandı.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 112. bölüm izle...

    ATV ekranlarında yer alan Kuruluş Osman dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Diziseverler son bölümü izlemek için arama motorlarına yöneldi. Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun) gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman 112. bölüm linki...

    KURULUŞ OSMAN 112. BÖLÜM

    Kuruluş Osman 112. bölüm kesintisiz izle

    KURULUŞ OSMAN 112. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Bala Hatun ve Şeyh Edebali'yi kurtarmak için Marmaracık Hisarı'na Gelen Osman Bey'i, Hisar'a gelen Sultan Alaeddin teslim almıştır. İsmihan Sultan'ın idam hükmünü verdiği Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'nın akıbeti ne olacaktır? Öte yandan Sultan Alaeddin, kendisini tahttan indirmek için harekete geçen Osman Bey hakkında ölüm fermanını vermiştir. Bu karara ahalinin tepkisi ne olacaktır?

    İSMİHAN SULTAN'IN YENİ PLANI!

    İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'in Osman Bey'le ilgili verdiği hükümden hoşnut değildir. Onun Osman Bey'le ilgili planı çok başkadır. Bu plan nedir?
    İsmihan Sultan, Osman Bey ilgili planını devreye sokabilmek için o'nu Kantakuzenos ve Olof'a kaçırtacaktır. Fakat bunu "Osman Bey firar etti" diyerek lanse edecektir. İsmihan Sultan'ın yeni planı nedir?

        OSMAN BEY, BÜYÜK BİR TUZAK KURUYOR

        Osman Bey, Olof ve Kantakuzenos'un elindedir. Fakat Kantakuzenos ve Olof beklenmedik şekilde Osman Bey'in tuzağına düşecektir. Kantakuzenos'un boynu Osman Bey'in pusatının altındadır. Osman Bey, Kantakuzenos'un kellesini alacak mıdır?

        BENGİ HATUN, İSMİHAN SULTAN'LA YOLLARINI AYIRACAK MI?

        Bengi Hatun, İsmihan Sultan'ın Olof'la birlikte hareket ettiğini öğrenir. Tepkisi çok büyük olur. İsmihan Sultan ve Bengi Hatun arasında ipler kopacak mıdır?

        KAYI'LAR YENİŞEHİR'İ TERK Mİ EDECEK?

        İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey'in hareket etmesini engellemek isterken öte yandan da Kayı'ları Yenişehir'den kovma kararı alır. Kayı'lar, Yenişehir'den gidecekler mi? Bu haber Yenişehir'de nasıl yankılanacaktır?

            MALHUN HATUN, YENİŞEHİR'DE SELAMETİ NASIL SAĞLAYACAKTIR?

            Bir yandan kıtlık öte yandan hastalıkla boğuşan Yenişehir ahalisi zordadır. Malhun Hatun, Osman Bey'in yokluğunda bunca belayla nasıl baş edecektir?
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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 112. bölüm kesintisiz şifresiz FULL HD tek parça ATV, Youtube izle... Kuruluş Osman izle
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