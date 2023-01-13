Kuruluş Osman 112. bölüm kesintisiz şifresiz FULL HD tek parça ATV, Youtube izle... Kuruluş Osman izle

İSMİHAN SULTAN'IN YENİ PLANI!

İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'in Osman Bey'le ilgili verdiği hükümden hoşnut değildir. Onun Osman Bey'le ilgili planı çok başkadır. Bu plan nedir?

İsmihan Sultan, Osman Bey ilgili planını devreye sokabilmek için o'nu Kantakuzenos ve Olof'a kaçırtacaktır. Fakat bunu "Osman Bey firar etti" diyerek lanse edecektir. İsmihan Sultan'ın yeni planı nedir?