Faturanız bu ay çok geldiyse müjde! Bunu yapana 150 TL'si geri yatıyor! İnternet, su, doğalgaz, cep telefonu, elektrik faturası için geçerli...

Faturada adı soyadı yazan kişilere bankaların yeni kampanyası başladı.
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI VERENE 150 TL GERİ ÖDENİYOR!
Akbank Axess kredi kartı olan kişilere yönelik olarak açıklanan kampanya ile otomatik ödeme talimatı veren kişilere 150 TL para iadesi kazanma fırsatı sunuldu.
AKBANK AXESS KREDİ KARTI OTOMATİK FATURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler kampanyaya isterlerse Akbank Axess kredi kartı internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katıl butonunu kullanarak ya da FATURAC yazarak oluşturdukları kısa mesajı 4566 numarasına göndererek katılabilecekler.