Faturanız bu ay çok geldiyse müjde! Bunu yapana 150 TL'si geri yatıyor! İnternet, su, doğalgaz, cep telefonu, elektrik faturası için geçerli...

OTOMATİK ÖDEME TALİMATI NASIL OLUYOR?

Otomatik ödeme talimatı, bankanıza faturalarınızın ödenmesi için belirli bir tarihte ve belirli bir miktarda para aktarması için yetki verme eyleminden oluşur. Otomatik ödemeler bir banka hesabı veya kredi kartı ile yapılır.