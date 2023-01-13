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    • Televizyon
    • 13.01.2023 10:50
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    • 13.01.2023 10:58
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    Ateş Kuşları KONUSU, OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ! ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kimler?

    Ateş Kuşları bu akşam ilk bölümüyle izleyicinin beğenisine sunulacak. Oyuncu kadrosunda İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi merakla beklenirken bir yandan da internet arama motorlarında hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kimler? Ateş Kuşları nerede çekiliyor, hikayesi gerçek mi, uyarlama mı?

    Ateş Kuşları KONUSU, OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!

    ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları 1. bölümüyle 13 Ocak 2023 (bugün) Cuma günü yayınlanacak. Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Benal Tairi'nin yaptığı dizinin senaryosunu da Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor. Peki Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kimler?

    ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?

    2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara… Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler.

    Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba… Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler. Ama bu kolay olmayacaktır. Çünkü aynı gece büyük bir günaha gebedir. Köksüzlerin ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bu sır en çok da Ali'nin canını yakacaktır. Hem onları dilendiren Çatal hem de o gecenin sırrı peşlerini bırakmayacaktır. Birbirlerine tutunarak hayatta kalan bu sokak çocukları için 23 senelik sır perdesi Gülayşe'nin aşık olması ve Barbaros Komiser'in hayatlarına girmesi ile tekrar açılacaktır…

    ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!

    İlayda Alişan: Gülayşe Ateş

    Hande Soral: Mercan Ateş

    Burak Tozkoparan: Barbaro

    Görkem Sevindik: Ali Ateş

    Erdem Şanlı: Zıpkın Ateş

    Emir Çubukçu: Sabit Ateş

    Nizam Namidar: Nizam

    Serkan Ercan: Menderes
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        Haberler Televizyon Ateş Kuşları KONUSU, OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ! ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kimler?
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