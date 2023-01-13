2023 Survivor ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu! Survivor yeni sezon hangi gün yayınlanacak?

Survivor 2023 mücadelesi için artık sayılı gün kaldı. Bir televizyon klasiği haline gelen zorlu yarışmanın tarihi yayınlanan tanıtımlarla paylaşıldı.
SURVİVOR İLK BÖLÜM TARİHİ
Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak. Survivor 2023 sezonunun ilk bölümü 15 Ocak'ta başlayacak.
ÜÇ AYRI TANITIM İLE YARIŞMACILAR AÇIKLANDI
Ünlüler, gönüllüler ve ınfluencer olmak üzere 3 ayrı tanıtım ile Survivor 2023 kadrosunda yer alacak isimler duyuruldu.