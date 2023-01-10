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    • 10.01.2023 19:49
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    • 10.01.2023 23:26
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    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM İZLE || Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölüm tek parça FULL HD ATV, Youtube...

    Ben Bu Cihana Sığmazam, 10 Ocak Salı akşamı 16. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze) gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle diziyi izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi.

    takvim.com.tr
    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM İZLE

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Ben Bu cihana Sığmazam 16. bölüm..

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen Tatavlalı'ya bir teklifle gider ve onunla sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalışır. Cezayir'in çevresi bu teklife sıcak bakmaz. Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirir ve gizlice Cezayir'in mahremine sızarak onun sırlarını ele geçirmeye çalışır. Leyla ve Firuze resim galerisinde karşılaşınca ortam gerilir. Leyla, Firuze'yi Gülendam'ın şüpheleri üzerinden suçlarken Firuze, Leyla'yı hiç beklemediği bir yerden vurur. Firuze, Leyla'nın şüphelerini ailesinden birinin üzerine çeker. Leyla'nın aklına giren bu şüpheyi Cezayir temizlemeye çalışır.

    Jean Luc, Firuze'ye gerçekleri itiraf etmesi için son bir şans verse de hep peşindedir. Firuze, masumiyetini kanıtlamaya çalışır ve tüm tehlikeleri göze alarak Jean Luc'un yaşadığı yere gider. Cezayir, Firuze'nin yeğeniyle buluşacağını haber alınca hemen yola koyulur. Zira Firuze ve Jean Luc arasında hesap edilemeyen durumlar her an olabilir. Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını elde edebilecek mi? Leyla, Firuze'nin iddiaları karşısında nasıl bir tavır alacak? Cezayir, Jean Luc ve Firuze arasındaki çatışmayı engelleyebilecek mi?

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?

        Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)
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