BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI İZLE || Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölüm tek parça FULL HD ATV, Youtube canlı yayını!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Ben Bu cihana Sığmazam 16. bölüm ATV canlı yayını...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 16. BÖLÜM CANLI YAYIN ATV İZLE
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen Tatavlalı'ya bir teklifle gider ve onunla sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalışır. Cezayir'in çevresi bu teklife sıcak bakmaz. Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirir ve gizlice Cezayir'in mahremine sızarak onun sırlarını ele geçirmeye çalışır. Leyla ve Firuze resim galerisinde karşılaşınca ortam gerilir. Leyla, Firuze'yi Gülendam'ın şüpheleri üzerinden suçlarken Firuze, Leyla'yı hiç beklemediği bir yerden vurur. Firuze, Leyla'nın şüphelerini ailesinden birinin üzerine çeker. Leyla'nın aklına giren bu şüpheyi Cezayir temizlemeye çalışır.