Ömer dizisi ilk bölüm CANLI İZLE - ÖMER DİZİSİ tek parça, kesintisiz, şifresiz Youtube FULL HD canlı yayın

ÖMER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Ömer'in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer'i Selahattin Paşalı, Ömer'in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor.