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    • Televizyon
    • 09.01.2023 20:55
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    • 09.01.2023 20:55
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    Ömer dizisi ilk bölüm CANLI İZLE - ÖMER DİZİSİ tek parça, kesintisiz, şifresiz Youtube FULL HD canlı yayın

    Yeni yılın ikinci haftasındaa izleyiciyle buluşacak olan Ömer dizisi hakkında araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında Ömer dizisi ne zaman başlayacak sorusu yer alıyor. Peki, ömer dizisi ne zaman, hangi gn başlayacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ömer dizisi ilk bölüm CANLI İZLE - ÖMER DİZİSİ tek parça, kesintisiz, şifresiz Youtube FULL HD canlı yayın

    9 Ocak Pazartesi günü gösterime girecek olan yeni dizisi 'Ömer' gündemde yerini aldı. İşte detaylar..

    ÖMER DİZİSİ CANLI İZLE

    Diziyi Star TV internet adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    ÖMER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

    Yeni yılın ikinci haftasında izleyiciyle buluşacak olan Ömer dizisinin kadrosu şu şekilde;

    Barış Falay
    Merve Dizdar
    Zerrin Sümer
    Gülçin Kültür Şahin
    Onur Bilge
    Gamze Karaduman
    Serpil Gül
    Muharrem Türkseven
    Melike Güner

    ÖMER NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

    "Ömer" dizisi her pazartesi STAR TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

        ÖMER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Ömer'in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer'i Selahattin Paşalı, Ömer'in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor.
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        Haberler Televizyon Ömer dizisi ilk bölüm CANLI İZLE - ÖMER DİZİSİ tek parça, kesintisiz, şifresiz Youtube FULL HD canlı yayın
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