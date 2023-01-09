Ömer dizisi ilk bölüm CANLI İZLE - ÖMER DİZİSİ tek parça, kesintisiz, şifresiz Youtube FULL HD canlı yayın

9 Ocak Pazartesi günü gösterime girecek olan yeni dizisi 'Ömer' gündemde yerini aldı. İşte detaylar..
ÖMER DİZİSİ CANLI İZLE
Diziyi Star TV internet adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
ÖMER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Yeni yılın ikinci haftasında izleyiciyle buluşacak olan Ömer dizisinin kadrosu şu şekilde;
Barış Falay
Merve Dizdar
Zerrin Sümer
Gülçin Kültür Şahin
Onur Bilge
Gamze Karaduman
Serpil Gül
Muharrem Türkseven
Melike Güner
ÖMER NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
"Ömer" dizisi her pazartesi STAR TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.