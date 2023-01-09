Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 10.01.2023 10:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2023 14:49
    ABONE OL

    MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE - ATV CANLI YAYIN - 12 Ocak 2023 | Son dakika: 64 yaşındaki Arife Gökçe cinayete mi kurban gitti?

    ATV canlı yayınında Müge Anlı son dakika gelişmelerini aktarıyor... Çalı sapkını tutuklandı! Çirkin mesajlar attığı komşusu Arife Gökçe'ye zarar verdi mi? Arife Gökçe bulundu mu? Husumetli akrabalar, benzer konuşmalar! 64 yaşındaki Arife Gökçe cinayete mi kurban gitti? Sedat Özcan'un şüpheli kaybı Müge Anlı'da! Melissa, özlemini çektiği kızını görecek mi? Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı canlı yayınında.

    MÜGE ANLI | SON BÖLÜM

    Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

    ATV CALI YAYIN MÜGE ANLI 12 OCAK - TIKLA

    Husumetli akrabalar, benzer konuşmalar! 64 yaşındaki Arife Gökçe cinayete mi kurban gitti?

    1.5 ve 3 yaşındaki Erbay kardeşler... Biri cinayete kurban gitti, küçüğü babaannesine verildi. Evladında teselli bulmak isteyen bir anne, öfkeli babaanne! Melissa İlhan kızı Naime'yi görebilecek mi?

    Çalı sapkını tutuklandı! Çirkin mesajlar attığı komşusu Arife Gökçe'ye zarar verdi mi?

        Eski eşler ve iki çocuk! Naime operasyonla kurtatıldı, anne Melisa bir kez dahha Müge Anlı'nın kapısını çaldı! Ne oldu, neden geldi?

        Fenalık üstüne fenalık getiren bir adam, komşu değil adeta bela! Takıntılar ve çirkinlikler, sonu gelmeyen taciz şikayetleri! Kayıp Arife Gökçe'nin takıntılı komşusu Sinan Sardoğan'la ilgili sıcak gelişme!

        Cinayete kurban gittiği düşünülen bir kadın, kaydedilen çirkinlikler, inanması güç olaylar, utanç silsilesi, birden çok isim...
            Ateş Kuşları
            Haberler Televizyon MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE - ATV CANLI YAYIN - 12 Ocak 2023 | Son dakika: 64 yaşındaki Arife Gökçe cinayete mi kurban gitti?
                SON DAKİKA