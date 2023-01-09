MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - ATV CANLI YAYIN - 9 Ocak 2023 | Son dakika: Sinan Sardoğan ve Elnare Kızmaz olayında son durum!

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Fenalık üstüne fenalık getiren bir adam, komşu değil adeta bela! Takıntılar ve çirkinlikler, sonu gelmeyen taciz şikayetleri! Kayıp Arife Gökçe'nin takıntılı komşusu Sinan Sardoğan'la ilgili sıcak gelişme!
Cinayete kurban gittiği düşünülen bir kadın, kaydedilen çirkinlikler, inanması güç olaylar, utanç silsilesi, birden çok isim...