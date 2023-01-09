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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 09.01.2023 10:06
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    • 09.01.2023 10:11
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    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - ATV CANLI YAYIN - 9 Ocak 2023 | Son dakika: Sinan Sardoğan ve Elnare Kızmaz olayında son durum!

    ATV canlı yayınında Müge Anlı son dakika gelişmelerini aktarıyor... Fenalık üstüne fenalık getiren bir adam, komşu değil adeta bela! Takıntılar ve çirkinlikler, sonu gelmeyen taciz şikayetleri! Kayıp Arife Gökçe'nin takıntılı komşusu Sinan Sardoğan'la ilgili sıcak gelişme! Cinayete kurban gittiği düşünülen bir kadın, kaydedilen çirkinlikler, inanması güç olaylar, utanç silsilesi! Birden çok isim... Elnare Kızmaz'la ilgili sıcak gelişmeler Müge Anlı'da!

    MÜGE ANLI | CANLI YAYIN

    Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

    ATV CALI YAYIN MÜGE ANLI 9 OCAK - TIKLA

    Fenalık üstüne fenalık getiren bir adam, komşu değil adeta bela! Takıntılar ve çirkinlikler, sonu gelmeyen taciz şikayetleri! Kayıp Arife Gökçe'nin takıntılı komşusu Sinan Sardoğan'la ilgili sıcak gelişme!

    Cinayete kurban gittiği düşünülen bir kadın, kaydedilen çirkinlikler, inanması güç olaylar, utanç silsilesi, birden çok isim...
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        Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - ATV CANLI YAYIN - 9 Ocak 2023 | Son dakika: Sinan Sardoğan ve Elnare Kızmaz olayında son durum!
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