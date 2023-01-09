MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ BELLİ OLDU MU?

MASTERCHEF 2022- 2023 şampiyonluk ödülü de merak edilen bir diğer konu oldu. Henüz bununla ilgili de bir açıklama yapılmazken, yarşmacılar birincilik kupasını almak için mücadele veriyorlar.