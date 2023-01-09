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    • 11.01.2023 18:59
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    • 12.01.2023 16:59
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - ATV CANLI YAYIN - 12 Ocak 2023 | "Uygunsuz videolardaki kişi karım Sibel" demişti... Gerçek mi iftira mı?

    "Uygunsuz videolardaki kişi karım Sibel" dedi. Mahmut'un Sibel'le ilgili anlattıkları, gerçek m iftira mı? Kim doğruyu söylüyor? Barışacaklar mı yoksa boşanacaklar mı? Ayşegül ile Ahmet'in son kararı ne? "17 yaşındaki kızımız 33 yaşındaki Murat’la kaçtı!" diyen Fazile Hanım'ın isyanı! Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında.

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE - TIKLA

    Uygunsuz video ile suçlanmıştı... Sibel ile Mahmut karşı karşıya!

    Hafta sonu neler yaşandı? Ayşegül ile Ahmet'in son kararı ne?

        Abdullah, 3 günde 3 kez karar değiştirdi. Döndü eve dönecek mi?

        "Halam ve eşim şiddet uyguladığı için kaçtım" diyen Selenay kimin yanına kaçtı?

        "Kocam, bana iftira attı, 6 ay önce evi terk etti. Gerçekleri anlatmak istıyorum." diyen Sibel'in isyanı!
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        Ateş Kuşları
        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - ATV CANLI YAYIN - 12 Ocak 2023 | "Uygunsuz videolardaki kişi karım Sibel" demişti... Gerçek mi iftira mı?
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