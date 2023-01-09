Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 09.01.2023 20:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2023 20:20
    ABONE OL

    Alparslan Büyük Selçuklu CANLI İZLE || 📺 Alparslan Büyük Selçuklu 41. bölüm kesintisiz, tek parça, TRT1, Youtube FULL HD CANLI YAYIN İZLE!

    Alparslan Büyük Selçuklu 41. bölümü hakkında araştırmalar hızlandı. 9 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak olan diziyi izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 41. bölüm canlı yayını...

    takvim.com.tr
    Alparslan Büyük Selçuklu CANLI İZLE

    TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi heyecanla bekleniyor.

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 41. BÖLÜM İZLE

    Diziyi TRT 1 internet adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 41. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Yınal, Rey önlerine gelmiş ve Alparslan'la karşı karşıya kalmıştı. Tahtı almasına artık tek bir adım kalan Yınal, Alparslan'ı mübarezede yenebilecek mi, Alparslan Yınal'a karşı koyabilecek mi? Yınal başına tacı mı geçirecek, yoksa boynuna kiriş mi dolanacak?

        Zeren'in zehirlediği Seferiye yere düşmüş, büyük bir acıyla kıvranmaktaydı. Seferiye bu durumdan nasıl kurtulacak, diğerleri Seferiye'nin olmadığını fark edip odaya gelecek mi, yoksa Seferiye bebeğini kaybedecek mi? Zeren, Arslan Yusuf'un öcünü alabilecek mi? Grigor, Yınal'ın desteğini reddedeceğini bildiğinden Besasiri ile gizli bir şekilde Yınal'ın ordusuna kendi askerlerini katmış ve Yınal'ın bu savaştan zaferle ayrılmasını istemişti. Grigor yaptığı hesaplardan netice alacak mı, yoksa bu desteği kendisine Alparslan'ın gazabı olarak mı dönecek? Besasiri bu cenkte nasıl bir rol alacak?

        ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

        Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu… Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Televizyon Alparslan Büyük Selçuklu CANLI İZLE || 📺 Alparslan Büyük Selçuklu 41. bölüm kesintisiz, tek parça, TRT1, Youtube FULL HD CANLI YAYIN İZLE!
            SON DAKİKA