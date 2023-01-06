Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 06.01.2023 17:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2023 17:12
    ABONE OL

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz 6 Ocak puan durumu!

    Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında bugün bir isim haftanın birincisi olacak ve ödülü kazanacak. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programında her cuma haftanın birincisi seçiliyor. Peki bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz kim kazandı? İşte 6 Ocak puan durumu!

    ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

    Zuhal Topal'un sunumuyla ekrana gelen Yemekteyiz programında haftanın finaline gelindi. İlgi ile takip edilen programda her hafta bir kişi 50 bin TL'nin sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz'da bu hafta kim kazandı? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Ocak puan durumuna göre kazanan isim...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz belli olmadı. Az sonra puan durumu açıklanacak ve kazanan isim duyurulacak. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

    1. gün yarışmacısı: Hamit Bey

    2. gün yarışmacısı: Cahide Hanım

    3. gün yarışmacısı: Safiye Hanım

    4. gün yarışmacısı: Bedia Hanım

    5. gün yarışmacısı: Murat Bey
        Başkan Erdoğan Cuma namazını Yeni Cami’de kıldı
        Haberler Televizyon ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz 6 Ocak puan durumu!
            SON DAKİKA