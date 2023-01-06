ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz 6 Ocak puan durumu!

Zuhal Topal'un sunumuyla ekrana gelen Yemekteyiz programında haftanın finaline gelindi. İlgi ile takip edilen programda her hafta bir kişi 50 bin TL'nin sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz'da bu hafta kim kazandı? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Ocak puan durumuna göre kazanan isim...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz belli olmadı. Az sonra puan durumu açıklanacak ve kazanan isim duyurulacak. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU
1. gün yarışmacısı: Hamit Bey
2. gün yarışmacısı: Cahide Hanım
3. gün yarışmacısı: Safiye Hanım
4. gün yarışmacısı: Bedia Hanım
5. gün yarışmacısı: Murat Bey