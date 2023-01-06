Yalı Çapkını 16. bölümü İZLE! Yalı Çapkını son bölüm FULL HD İZLE! Yalı Çapkını 16. bölümde neler oluyor?

Yalı Çapkını 16. bölümüyle Cuma günü yayınlandı. Her hafta yeni bölümüyle ekrana gelen dizinin son bölümü merak uyandırdı. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte Yalı Çapkını son bölüm izleme linki...
YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜMÜ CANLI İZLE
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 16. yeni bölümüyle 6 Ocak 2023 saat 20:00'da Star'da yayınlandı. Aşağıdaki linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak son bölümlerini izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Seyran ve Ferit arasındaki buzlar erir. Ancak 16. bölümde Ferit yine eski Ferit'tir. Hem Pelin'i arar, hem Sultan ile görüşür, hem Seyran'ın peşini bırakmaz.