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    • Televizyon
    • 06.01.2023 19:13
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    • 06.01.2023 19:16
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    Yalı Çapkını 16. bölüm CANLI İZLE STAR TV Youtube! Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD reklamsız kesintisiz CANLI İZLE!

    Yalı Çapkını yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak. Her hafta ilgi ile izlenen dizinin son bölümünde Seyran ve Ferit arasındaki buzlar erişimişti. Yeni bölümde neler olacak merakla beklenirken bir yandan da 16. bölüm izleme linki araştırılıyor. İşte Yalı Çapkını 16. bölüm CANLI İZLE STAR TV Youtube! Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD reklamsız kesintisiz CANLI İZLE!

    Yalı Çapkını 16. bölüm İZLE STAR TV Youtube

    Yalı Çapkını takipçilerinin beklediği gün geldi. Cuma akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümü bugün izleyicinin beğenisine sunulacak. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler canlı izleme ekranına yöneliyor. İşte canlı izleme linki...

    YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜMÜ CANLI İZLE

    Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 16. yeni bölümüyle 6 Ocak 2023 saat 20:00'da Star'da yayınlanacak. Aşağıdaki linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak canlı izleyebilirsiniz.

    https://www.startv.com.tr/canli-yayin

    YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Seyran ve Ferit arasındaki buzlar erir. Ancak 16. bölümde Ferit yine eski Ferit'tir. Hem Pelin'i arar, hem Sultan ile görüşür, hem Seyran'ın peşini bırakmaz.

        YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

        Afra Saraçoğlu
        Mert Ramazan Demir
        Çetin Tekindor
        Şerif Sezer
        Gülçin Şantırcıoğlu
        Emre Altuğ
        Gözde Kansu
        Ersin Arıcı
        Beril Pozam
        Doğukan Polat
        İrem Altuğ

        Öznur SerçelerHülya Duyar
        Diren Polatoğulları
        Sezin Bozacı
        Yiğit Tuncay
        Buçe Buse Kahraman
        Cansu Fırıncı
        Selen Özbayrak
        Umut Gezer

        YALI ÇAPKINI KONUSU

        Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alan bir televizyon dizisidir.
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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını 16. bölüm CANLI İZLE STAR TV Youtube! Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD reklamsız kesintisiz CANLI İZLE!
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