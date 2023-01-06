Yalı Çapkını 16. bölüm CANLI İZLE STAR TV Youtube! Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD reklamsız kesintisiz CANLI İZLE!

Yalı Çapkını takipçilerinin beklediği gün geldi. Cuma akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümü bugün izleyicinin beğenisine sunulacak. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler canlı izleme ekranına yöneliyor. İşte canlı izleme linki...
YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜMÜ CANLI İZLE
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 16. yeni bölümüyle 6 Ocak 2023 saat 20:00'da Star'da yayınlanacak. Aşağıdaki linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak canlı izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/canli-yayin
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Seyran ve Ferit arasındaki buzlar erir. Ancak 16. bölümde Ferit yine eski Ferit'tir. Hem Pelin'i arar, hem Sultan ile görüşür, hem Seyran'ın peşini bırakmaz.