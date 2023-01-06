MasterChef finali ne zaman? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? 2022 şampiyonu kim olacak? Finalist...

Haftanın 5 gün yayınlanan MasterChef Türkiye'de nefesler tutuldu. Büyük finale çok az bir zaman kaldı. Peki MasterChef finali ne zaman? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? 2022 şampiyonu kim olacak? İlk yarı finalist kim oldu?
MASTERCHEF NE ZAMAN BİTİYOR, FİNAL TARİHİ BELLİ Mİ?
Öncelikle şunu belirtelim ki Masterchef'in bitiş tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak programın ocak ayı ortalarında bitmesi bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
Öte yandan MasterChef'in ardından başlaması beklenen Survivor ise 15 Ocak 2023'te başlayacak.
MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ BELLİ OLDU MU?
MASTERCHEF 2022- 2023 şampiyonluk ödülü de merak edilen bir diğer konu oldu. Henüz bununla ilgili de bir açıklama yapılmazken, yarşmacılar birincilik kupasını almak için mücadele veriyorlar.