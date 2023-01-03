BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 3 Ocak 2023 ATV yayın akışı! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi her hafta Salı günü ATV'de yeni bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akıl ve Ebru Özkan'ın paylaştığı dizi bu haftaki ATV yayın akışında yer almıyor. Peki neden?
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
3 Ocak ATV yayın akışına göre bu akşam Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yayınlanmayacak. Yerine saat 20:00'da Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema) yayınlanacak.
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)
22:20 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)
00:40 13 Dakika (Yabancı Sinema)
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.
15. BÖLÜM ÖZETİ
Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir. Saldırının sonucunda Tatavlalı, Cezayir'e şaşırtıcı bir teklif yapar.