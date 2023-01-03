BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 3 Ocak 2023 ATV yayın akışı! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

3 Ocak ATV yayın akışına göre bu akşam Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yayınlanmayacak. Yerine saat 20:00'da Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema) yayınlanacak.

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)

22:20 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)

00:40 13 Dakika (Yabancı Sinema)