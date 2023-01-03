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    • Televizyon
    • 03.01.2023 17:37
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    • 03.01.2023 18:15
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    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 3 Ocak 2023 ATV yayın akışı! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    ATV'nin ilgi ile takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü merakla beklenirken 3 Ocak 2023 ATV yayın akışında olmaması merak uyandırdı. İzleyiciler dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu, neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 3 Ocak 2023 ATV yayın akışı ve diğer merak edilenler...

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi her hafta Salı günü ATV'de yeni bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akıl ve Ebru Özkan'ın paylaştığı dizi bu haftaki ATV yayın akışında yer almıyor. Peki neden?

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    3 Ocak ATV yayın akışına göre bu akşam Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yayınlanmayacak. Yerine saat 20:00'da Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema) yayınlanacak.

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)

    22:20 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)

    00:40 13 Dakika (Yabancı Sinema)

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

    15. BÖLÜM ÖZETİ

    Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir. Saldırının sonucunda Tatavlalı, Cezayir'e şaşırtıcı bir teklif yapar.

        Cezayir, Tatavlalı'dan intikam almaya çalışırken Tatavlalı da Cezayir'in hayatına sızmaya çalışır ve savunmasız bir anında Cezayir'i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tutar. Bombalı saldırı sırasında Firuze ve Cezayir arasındaki gerilim yerini şefkate bırakır. Leyla, Cezayir ve Firuze arasındaki bu anı görmek zorunda kalır ve içine ateş düşer. Gülendam'ın Firuze'yle ilgili ettiği şaibeli söylemler Leyla'yı Firuze hakkında bilgi edinmek için harekete geçirir.

        Gülendam yemeğe davet ettiği sürpriz misafiriyle herkesi şaşırtır. Cezayir bu sürpriz misafirle karşılaşınca ortam gerilir.

        Firuze mesleğine geri dönmenin sevincini yaşarken geçmişi onu rahat bırakmaz; bir anda ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Cezayir içine düştüğü zor durumdan kurtulabilecek mi? Gülendam'ın sürpriz misafiri Cezayir'i ve ailesini nasıl etkileyecek? Firuze karşı karşıya kaldığı büyük tehlike karşısında nasıl hareket edecek?
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        Haberler Televizyon BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 3 Ocak 2023 ATV yayın akışı! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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