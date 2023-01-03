Ben Bu Cihana Sığmazam 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi her hafta Salı günü ATV'de yeni bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akıl ve Ebru Özkan'ın paylaştığı dizi 16. bölümüyle o tarihte yayınlanacak. İşte detaylar...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 16. BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 3 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmadı. Yerine saat 20:00'da Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema) yayınlandı. Nedeni ise yılbaşı arası. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir çok dizi kısa bir süreliğine yılbaşı arası verdi. Bu dizilerden biri de Ben Bu Cihana Sığmazam oldu.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak henüz 16. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman gelir gelmez haberimizde yer verilecektir.
15. BÖLÜM ÖZETİ
Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir. Saldırının sonucunda Tatavlalı, Cezayir'e şaşırtıcı bir teklif yapar.