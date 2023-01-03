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    • Televizyon
    • 03.01.2023 23:32
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    • 03.01.2023 23:36
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    ATV'nin ilgi ile takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü merakla beklenirken araştırmalar hız kazandı. İzleyiciler dizinin yeni bölüm tarihini öğrenmek için internet arama motorlarına yöneldi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...

    Ben Bu Cihana Sığmazam 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi her hafta Salı günü ATV'de yeni bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akıl ve Ebru Özkan'ın paylaştığı dizi 16. bölümüyle o tarihte yayınlanacak. İşte detaylar...

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 16. BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 3 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmadı. Yerine saat 20:00'da Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema) yayınlandı. Nedeni ise yılbaşı arası. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir çok dizi kısa bir süreliğine yılbaşı arası verdi. Bu dizilerden biri de Ben Bu Cihana Sığmazam oldu.

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak henüz 16. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman gelir gelmez haberimizde yer verilecektir.

    15. BÖLÜM ÖZETİ

    Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir. Saldırının sonucunda Tatavlalı, Cezayir'e şaşırtıcı bir teklif yapar.

        Cezayir, Tatavlalı'dan intikam almaya çalışırken Tatavlalı da Cezayir'in hayatına sızmaya çalışır ve savunmasız bir anında Cezayir'i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tutar. Bombalı saldırı sırasında Firuze ve Cezayir arasındaki gerilim yerini şefkate bırakır. Leyla, Cezayir ve Firuze arasındaki bu anı görmek zorunda kalır ve içine ateş düşer. Gülendam'ın Firuze'yle ilgili ettiği şaibeli söylemler Leyla'yı Firuze hakkında bilgi edinmek için harekete geçirir.

        Gülendam yemeğe davet ettiği sürpriz misafiriyle herkesi şaşırtır. Cezayir bu sürpriz misafirle karşılaşınca ortam gerilir.

        Firuze mesleğine geri dönmenin sevincini yaşarken geçmişi onu rahat bırakmaz; bir anda ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Cezayir içine düştüğü zor durumdan kurtulabilecek mi? Gülendam'ın sürpriz misafiri Cezayir'i ve ailesini nasıl etkileyecek? Firuze karşı karşıya kaldığı büyük tehlike karşısında nasıl hareket edecek?
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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