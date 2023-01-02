Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 02.01.2023 09:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.01.2023 13:52
    ABONE OL

    MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE - ATV CANLI YAYIN - 3 Ocak 2023 | Köy sapığı Sinan Sardoğan olayında sıcak gelişme! Arife Gökçe'den sonra...

    ATV canlı yayın Müge Anlı izle... Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün 10.00'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Atv Müge Anlı canlı yayınında bugünün konuları milyonları yine ekran başına kilitliyor. Annesi yaşındaki kadına terbiyesizlik yaptı, köylülerine iftira attı. Takıntılı bela! Vakit mi kazanıyor, hedef mi şaşırtıyor? Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'ye zarar mı verdi? Hepsi ve daha fazlası ATV Müge Anlı canlı yayınında.

    MÜGE ANLI | SON BÖLÜM

    Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN 3 OCAK - TIKLA

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan kayıp Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'la ilgili ortaya atılan iddialar izleyenlerin kanını dondurdu.

    Annesi yaşındaki kadına terbiyesizlik yaptı, köylülerine iftira attı. Takıntılı bela! Vakit mi kazanıyor, hedef mi şaşırtıyor? Arife Gökçe'ye zarar mı verdi?

    HEPSİ VE DAHA FAZLASI MÜGE ANLI CANLI YAYININDA...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hasta ve yaşlı hükümlüler için yeni genelge
    Haberler Televizyon MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE - ATV CANLI YAYIN - 3 Ocak 2023 | Köy sapığı Sinan Sardoğan olayında sıcak gelişme! Arife Gökçe'den sonra...
        SON DAKİKA